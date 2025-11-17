Хозяин Кремля Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

Об этом заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции в Вильнюсе 17 ноября, передает "Европейская правда".

Путин может напасть на одно из государств Балтии в течение 2-4 лет, предупредил еврокомиссар.

"Важнейшие вопросы для Европейского Союза и для НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины. Актуальность первого вопроса происходит из публичных заявлений наших разведывательных служб, в том числе из Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов и из нашего (Балтийского. – "ЕП") региона, о том, что Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года", – подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в таком случае балтийские государства могут стать "одной из самых вероятных целей новой кремлевской агрессии".

"Это будет агрессия также против всего НАТО и против всего Европейского Союза. Я хотел бы напомнить о недавней известной книге "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора университета Бундесвера, представляющей угрожающий сценарий, в котором НАТО не смогло договориться о том, как реагировать, когда Нарва была оккупирована. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям", – подчеркнул еврокомиссар.

Он напомнил, что в Договоре о Европейском Союзе содержится известная статья 42(7) о взаимной помощи в случае вооруженной агрессии против одного государства-члена, "которую некоторые эксперты называют даже сильнее статьи 5 НАТО в части обязательств государств-членов помогать друг другу".

Стоит заметить, что в интервью редактору "ЕвроПравды" Сергею Сидоренко в мае 2025 года, Андрюс Кубилюс прогнозировал, что Россия может напасть на государство НАТО через три года. Читать интервью полностью: Еврокомиссар по обороне: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.

Также Кубилюс недавно заявил, что, учитывая потенциальное нападение РФ на НАТО, Украину нужно уже сейчас интегрировать в оборонные проекты ЕС и перенимать ее опыт, поскольку подобного опыта современной войны не имеет ни одна другая армия Европы.

Также еврокомиссар выразил мнение, что "репарационный заем" ЕС для Украины был бы сильным аргументом для Кремля относительно того, что стоит завершать войну.

