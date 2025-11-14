Єврокомісар з оборони: "репараційна позика" Україні буде сильним аргументом для РФ

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що погодження ЄС так званої "репараційної позики" для України з використанням російських активів може підштовхнути Кремль до припинення війни, оскільки там побачать, що Україна забезпечена підтримкою на тривалий час.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до учасників конференції щодо європейського майбутнього України, текст якого опублікувала пресслужба Єврокомісії.

"Єдиний спосіб переконати Путіна припинити війну – це показати йому, що він нічого не досягне. А для цього ми маємо радикально збільшити військову підтримку України. Репараційна позика, заснована на 140 мільярдах заморожених російських активів, може бути вагомим кроком у бік миру", – зазначив Кубілюс.

На його думку, те саме стосується позик у рамках механізму SAFE, які країни-члени можуть використовувати для виробництва зброї для України, у співпраці з Україною чи в Україні.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

Також у Єврокомісії заявили, що Британія та Канада можуть надати власні "репараційні позики" Україні.

Читайте також інтерв'ю ЄП з Андрюсом Кубілюсом Єврокомісар з оборони: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати