Глава МЗС Литви пропонує відкрити кордон з Білоруссю ще до 30 листопада

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс пропонує відкрити два закриті пункти на кордоні з Білоруссю ще до 30 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT.

У Будріса спитали, чи можуть прикордонні пункти бути відкриті раніше, ніж вирішив уряд, на що він відповів: "Я вважаю, що ми повинні керуватися тими ж причинами і параметрами, за якими приймалися рішення. Думаю, що це варто розглянути".

"Ми дивимося, що відбувається в небі і на землі, функціонуємо ми чи ні. Завдання ніколи не полягало в тому, щоб досягти чогось до певної дати або ставити якісь особливі цілі. Мета – запобігти гібридним атакам, що здійснюються проти нас, щоб режим змінив свою поведінку", – підкреслив Будріс.

Литовський уряд вирішив закрити кордон з Білоруссю з певними винятками до 30 листопада.

Так влада країни відреагувала на загрозу для цивільної авіації через контрабандні повітряні кулі, що залітали з білоруського боку.

У відповідь на рішення Вільнюса закрити пункти на кордоні з Білоруссю Мінськ заборонив литовським вантажівкам, що знаходяться на території країни, повертатися до Литви.

У Білорусі заявили, що не дозволять вантажівкам повертатись, поки кордон не буде відкритий, а поки фури перемістили на спеціальні стоянки, де їх обіцяють обкласти зборами.