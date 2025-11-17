Глава МИД Литвы предлагает открыть границы с Беларусью еще до 30 ноября

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис предлагает открыть два закрытых пункта на границе с Беларусью еще до 30 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT.

У Будриса спросили, могут ли пограничные пункты быть открыты раньше, чем решило правительство, на что он ответил: "Я считаю, что мы должны руководствоваться теми же причинами и параметрами, по которым принимались решения. Думаю, что это стоит рассмотреть".

"Мы смотрим, что происходит в небе и на земле, функционируем мы или нет. Задача никогда не состояла в том, чтобы достичь чего-то к определенной дате или ставить какие-то особые цели. Цель – предотвратить гибридные атаки, осуществляемые против нас, чтобы режим изменил свое поведение", – подчеркнул Будрис.

Литовское правительство решило закрыть границу с Беларусью с определенными исключениями до 30 ноября.

Так власти страны отреагировали на угрозу для гражданской авиации из-за контрабандных воздушных шаров, которые залетали с белорусской стороны.

В ответ на решение Вильнюса закрыть пункты на границе с Беларусью Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории страны, возвращаться в Литву.

В Беларуси заявили, что не позволят грузовикам возвращаться, пока граница не будет открыта, а пока фуры переместили на специальные стоянки, где их обещают обложить сборами.