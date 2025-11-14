Білорусь перевезла всі литовські вантажівки на спеціальні стоянки біля кордону

У Білорусі заявили, що всі литовські фури, які залишилися на узбіччях під'їзних доріг до пунктів пропуску на кордоні – були перевезені на спеціальні стоянки до кінця дня 13 листопада.

Про це агентству БЕЛТА повідомив Державний митний комітет країни, передає "Європейська правда".

Напередодні Білорусь повідомила, що перевезла понад тисячу литовських вантажівок, які застрягли після закриття кордону, на спеціальні стоянки поблизу пунктів пропуску, а понад дві сотні водіїв розшукували – їм також погрожували санкціями.

Станом на ранок 14 листопада, всі литовські фури, що залишилися на узбіччях під'їзних доріг до пунктів пропуску "Кам'яний Лог" і "Беняконі", були розміщені на спеціально обладнаних майданчиках.

У білоруському відомстві зазначили, що загалом на передбачених стоянках, які охороняються митними органами, розміщено 1243 литовські вантажівки: "Берестовиця" – 454, "Беняконі" – 193, "Котловка" – 379, "Кам'яний Лог" – 154, "Сморгонь" – 63.

У ДМС додали, що перебування водіїв у цих транспортних засобах не є необхідним. При цьому відповідні побутові умови на місцях стоянок створені.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

В асоціації перевізників у зв’язку з цим заявили, що допускають акції протесту у Литві.

Прем’єрка Інга Ругінене зі свого боку наголошує, що від уряду лунали досить чіткі сигнали про можливість закриття кордону, і перевізники мали розуміти, що продовження роботи стає ризиковим.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.