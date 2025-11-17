ЗМІ: три поїзди проїхали по пошкодженій диверсією колії у Польщі, перш ніж це помітили

Польські ЗМІ дізналися, що три потяги проїхали по пошкодженій ділянці колії на лінії Варшава-Люблін у селі Міка в Мазовії, перш ніж пошкодження було виявлено.

Про це дізнався польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як дізнався мовник, пошкодження було виявлене лише тоді, коли екіпаж потяга Intercity "повідомив про порушення" після проходження цієї ділянки.

Зазначається, що вранці, 16 листопада, машиніст поїзда повідомив по телефону про порушення в залізничній інфраструктурі в Жичині, неподалік від залізничної станції Міка.

Звернемо увагу, що це гілка залізниці, якою курсують поїзди між кордоном України і Варшавою.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Цього ж дня на залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Також писали, що поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.