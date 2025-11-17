Поїзд "Київ-Варшава" затримується через диверсію на залізниці в Польщі

Поїзд "Київ – Варшава" затримується майже на пів години через спробу диверсії на залізниці в Польщі.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережах, пише "Європейська правда".

Компанія заявила, що підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава – Люблін, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.

Внаслідок цього постраждав графік поїзда "Київ – Варшава".

"Вплив на графік нашого поїзда "Київ – Варшава": +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму – також за графіком", – заявили в компанії.

Нагадаємо, вранці в неділю машиніст поїзда за маршрутом Демблін – Варшава повідомив про "несправності в залізничній інфраструктурі". Після того почали з’ясовувати обставини, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що не виключає диверсії.

Зазначимо, це гілка залізниці, якою курсують поїзди між кордоном України і Варшавою.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Цього ж дня на залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.