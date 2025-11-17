На залізниці між Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження

На залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження – у тому ж районі, що й руйнування колії, яке офіційно вважають диверсією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявили у поліції Люблінського воєводства.

Про випадок стало відомо після 21:00 16 листопада. Поліції міста Пулави повідомили про аварійну зупинку потяга зі Свіноуйсьце до Жешува з 475 пасажирами в районі міста Пулави.

"Ніхто не постраждав. За попередніми висновками, розбите вікно одного з вагонів, найімовірніше – внаслідок пошкодження лінії живлення", – зазначили у поліції, до давши, що на місці тривають слідчі дії.

За даними RMF24, причиною пошкодження став ланцюг, кинутий впоперек ліній живлення. Внаслідок цього сталось коротке замикання, а обірваний дріт розбив вікно вагона.

Доповнено. Пізніше журналісти неофіційно зізналися, що на додачу до колій прикрутили залізну пластину, що могла призвести до сходження з рейок. Пластина виявилась недостатньо міцною, поїзд прорізав її колесами.

Йдеться про приблизно той самий район, де у неділю виявили руйнування колії – яке офіційно вважають вибухом-диверсією.

Прем’єр Дональд Туск у повідомленні про диверсію згадував про "ще одне пошкодження на маршруті до Любліна", проте не без уточнень, де саме і що саме сталося.

У жовтні у Польщі затримали вісьмох людей, які могли готувати диверсії.