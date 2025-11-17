СМИ: три поезда проехали по поврежденному диверсией пути в Польше, прежде чем это заметили

Польские СМИ узнали, что три поезда проехали по поврежденному участку пути на линии Варшава-Люблин в селе Мика в Мазовии, прежде чем повреждение было обнаружено.

Об этом узнал польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как узнал вещатель, повреждение было обнаружено только тогда, когда экипаж поезда Intercity "сообщил о нарушении" после прохождения этого участка.

Отмечается, что утром, 16 ноября, машинист поезда сообщил по телефону о нарушении в железнодорожной инфраструктуре в Жичине, недалеко от железнодорожной станции Мика.

Обратим внимание, что это ветка железной дороги, по которой курсируют поезда между границей Украины и Варшавой.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

В этот же день на железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного полотна в районе, где произошла диверсия.

Также писали, что поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.