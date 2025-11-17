Диверсія у Польщі: військові обстежать 120 кілометрів залізниці

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Про це польський міністр написав у своєму Х, інформує "Європейська правда".

Як зазначив Косіняк-Камиш, підпорядковані Міноборони служби тісно співпрацюють з метою з'ясування обставин диверсії на залізничних коліях поблизу Гарволіна.

"Ми проводимо скоординовані дії з другою Люблінською бригадою територіальної оборони, зокрема з 25-м батальйоном легкої піхоти із Замостя. Військо перевірить ділянку довжиною близько 120 км (біля залізничної колії), що простягається до кордону в Грубешові", – зазначив він.

Нагадаємо, вранці в неділю машиніст поїзда за маршрутом Демблін – Варшава повідомив про "несправності в залізничній інфраструктурі". Після того почали з’ясовувати обставини, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що не виключає диверсії.

Зазначимо, це гілка залізниці, якою курсують поїзди між кордоном України і Варшавою.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Цього ж дня на залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.