Макрон вважає, що війна в Україні завершиться до кінця його мандата

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російсько-українська війна завершиться до наступних президентських виборів у Франції, що мають пройти у 2027 році.

Про це Макрон сказав у понеділок на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Французького президента попросили оцінити, чи підтримуватиме Україну його потенційний наступник на посаді так само рішуче, як це робить він.

"Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року", – відповів на це Макрон.

Він пояснив, що Франція разом із союзниками налаштована далі збільшувати тиск на Росію для завершення війни.

"Європейці згуртовані разом з американцями, і вони рішучі для того, щоб протистояти Росії. Працюємо над тим, щоб підсилювати наші дії проти "тіньового флоту" Росії", – сказав Макрон.

Він додав, що зі свого боку рішуче налаштований досягти мирної угоди.

Також Макрон допустив, що кандидат, який претендуватиме на посаду президента Франції, може бути навіть більш рішучим у підтримці України. "Коли зіштовхуєшся з реальністю, реальність міняє погляди", – пояснив свою позицію французький лідер.

Нагадаємо, плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки, Європейська комісія наразі передбачає, що війна РФ проти України може завершитися наприкінці 2026 року.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро.