Макрон считает, что война в Украине завершится до конца его мандата

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российско-украинская война завершится до следующих президентских выборов во Франции, которые должны пройти в 2027 году.

Об этом Макрон сказал в понедельник на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Французского президента попросили оценить, будет ли поддерживать Украину его потенциальный преемник на посту так же решительно, как это делает он.

"Я думаю, что мира мы достигнем раньше 2027 года", – ответил на это Макрон.

Он пояснил, что Франция вместе с союзниками настроена дальше увеличивать давление на Россию для завершения войны.

"Европейцы сплочены вместе с американцами, и они решительны для того, чтобы противостоять России. Работаем над тем, чтобы усиливать наши действия против "теневого флота" России", – сказал Макрон.

Он добавил, что со своей стороны решительно настроен достичь мирного соглашения.

Также Макрон допустил, что кандидат, который будет претендовать на пост президента Франции, может быть даже более решительным в поддержке Украины. "Когда сталкиваешься с реальностью, реальность меняет взгляды", – пояснил свою позицию французский лидер.

Напомним, планируя финансовую помощь Украине на 2026 и 2027 годы, Европейская комиссия пока предполагает, что война РФ против Украины может завершиться в конце 2026 года.

По оценкам Еврокомиссии, Украина в 2026 году потребует внешнего финансирования в размере более 71 млрд евро.