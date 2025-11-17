Проросійські хакери атакували політичні партії Данії перед місцевими виборами

Напередодні місцевих і регіональних виборів у Данії сайти кількох данських політичних партій зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Унаслідок кібератаки в понеділок були недоступні, зокрема, сайти Консервативної партії та Червоно-зеленої коаліції Данії. Також про проблеми з доступом повідомив англомовний данський портал The Copenhagen Post.

"Данська військова розвідка повідомила нам, що ймовірною причиною є DDoS-атака, а ціллю став наш репортаж про місцеві вибори 18 листопада", – сказали у виданні.

Відповідальність за кібератаку взяла на себе проросійська хакерська група NoName057(16). Вона сказала, що націлилася на сайти кількох данських політичних партій і суспільного мовника DR.

Водночас у DR повідомили AFP, що не зафіксували жодних інцидентів, які б вплинули на роботу мовника.

Минулого тижня NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаки на кілька данських муніципалітетів, урядові сайти та оборонну компанію Данії.

Раніше проросійські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на Міністерство оборони Фінляндії та інші офіційні сайти.