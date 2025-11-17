Пророссийские хакеры атаковали партии Дании перед местными выборами

Накануне местных и региональных выборов в Дании сайты нескольких датских политических партий подверглись кибератаке, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В результате кибератаки в понедельник были недоступны, в частности, сайты Консервативной партии и Красно-зеленой коалиции Дании. Также о проблемах с доступом сообщил англоязычный датский портал The Copenhagen Post.

"Датская военная разведка сообщила нам, что вероятной причиной является DDoS-атака, а целью стал наш репортаж о местных выборах 18 ноября", – сказали в издании.

Ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName057(16). Она сказала, что нацелилась на сайты нескольких датских политических партий и общественного вещателя DR.

В то же время в DR сообщили AFP, что не зафиксировали никаких инцидентов, которые бы повлияли на работу вещателя.

На прошлой неделе NoName057(16) взяла на себя ответственность за кибератаки на несколько датских муниципалитетов, правительственные сайты и оборонную компанию Дании.

Ранее пророссийские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на Министерство обороны Финляндии и другие официальные сайты.