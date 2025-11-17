МЗС у відповідь на випад влади Грузії "подякувало" їй за допомогу Росії

У Міністерстві закордонних справ саркастично відреагували на закиди у "невдячності" з боку спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Раніше у понеділок Папуашвілі звинуватив українську владу у "невдячності" до грузинського народу, додавши, що бажає Україні миру і хоче, аби український народ "був представлений гідною владою".

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", – сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна щиро бажає грузинському народу європейського майбутнього, безпеки та достатку – "попри проросійську політику чинного уряду".

Нагадаємо, на початку листопада грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна начебто створює перешкоди на шляху Грузії до Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга натомість заявив, що причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві.