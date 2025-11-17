МИД в ответ на выпад властей Грузии "поблагодарил" ее за помощь России

В Министерстве иностранных дел саркастически отреагировали на упреки в "неблагодарности" со стороны спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

Ранее в понедельник Папуашвили обвинил украинскую власть в "неблагодарности" к грузинскому народу, добавив, что желает Украине мира и хочет, чтобы украинский народ "был представлен достойной властью".

"Спасибо грузинской власти за все, в частности за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское ярмо, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины", – сказал Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина искренне желает грузинскому народу европейского будущего, безопасности и благополучия – "несмотря на пророссийскую политику действующего правительства".

Напомним, в начале ноября грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы создает препятствия на пути Грузии в Европейский Союз.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь заявил, что причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве.