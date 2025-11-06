Сибіга відповів Грузії: причини проблем із вступом до ЄС – у Тбілісі, а не Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяви Грузії про нібито перешкоджання Україною її вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомило МЗС у соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 6 листопада, грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна створює перешкоди на шляху Грузії до ЄС.

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", – відповів на це український міністр.

Сибіга заявив, що Україна бажає грузинському народу лише одного: "щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду".

"Грузія – це Європа, а не "Русский мир", – додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

