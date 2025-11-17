Литва незадоволена планами Білорусі побудувати ще один енергоблок на суперечливій АЕС

Радник литовського президента Дейвідас Матульоніс заявив, що намір Білорусі побудувати третій енергоблок на Білоруській АЕС в Островці під кордоном з Литвою створить серйозну проблему.

Заяву радника наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Матульоніс нагадав, що литовська сторона раніше була незадоволена планами Білорусі побудувати перший і другий енергоблоки АЕС.

"А третій енергоблок – це у нас буде ще більш серйозна проблема. Подивимося, як тут реагувати, але на сьогодні, здається, є рішення, що планується будувати. Нам доведеться обговорити це питання більш детально", – додав він.

Державне агентство БЕЛТА повідомило про плани Білорусі побудувати третій енергоблок на атомній електростанції в Островці 14 листопада.

Електростанція в місті Островець на заході Гродненської області, розташована за 15 км від кордону з Литвою і піддавалася критиці через проблеми з безпекою, в першу чергу з боку сусідніх країн і міжнародних організацій.

Перший енергоблок запустили у 2020 році, другий був підключений до білоруської енергосистеми у 2023 році. Станцію будувала російська держкомпанія "Росатом", проєкт фінансувався Москвою.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БілАЕС, коли ще не були від’єднані від енергосистеми Білорусі.