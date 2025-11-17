Литва недовольна планами Беларуси построить еще один энергоблок на спорной АЭС

Советник литовского президента Дейвидас Матулёнис заявил, что намерение Беларуси построить третий энергоблок на Белорусской АЭС в Островке под границей с Литвой создаст еще более серьезную проблему.

Заявление советника приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Матулёнис напомнил, что литовская сторона ранее была недовольна планами Беларуси построить первый и второй энергоблоки АЭС.

"А третий энергоблок – это у нас будет еще более серьезная проблема. Посмотрим, как здесь реагировать, но на сегодняшний день, кажется, есть решение, что планируется строить. Нам придется обсудить этот вопрос более подробно", – добавил он.

Государственное агентство БЕЛТА сообщило о планах Беларуси построить третий энергоблок на атомной электростанции в Островце 14 ноября.

Электростанция в городе Островец на западе Гродненской области, находится в 15 км от границы с Литвой и подвергалась критике из-за проблем с безопасностью, в первую очередь со стороны соседних стран и международных организаций.

Первый энергоблок запустили в 2020 году, второй был подключен к белорусской энергосистеме в 2023 году. Станцию строила российская госкомпания "Росатом", проект финансировался Москвой.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС является опасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конечном итоге договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС, когда еще не были отключены от энергосистемы Беларуси.