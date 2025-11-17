Трамп допустив переговори з венесуельським диктатором Мадуро

Президент США Дональд Трамп сказав, що може провести переговори з Ніколасом Мадуро – лідером Венесуели, на яку в останні місяці американська сторона посилила тиск для боротьби з наркоторгівлею.

Як пише "Європейська правда", слова Трампа цитує Financial Times.

Під час спілкування з журналістами в неділю президент США сказав, що "ми можемо провести деякі переговори з Мадуро, і подивимося, як це закінчиться".

Він додав, що режим Мадуро "хотів би поговорити" зі Штатами.

Слова Трампа пролунали в день, коли найновіший і найсучасніший авіаносець США прибув до Карибського моря, щоб посилити і без того значне військово-морське угруповання в регіоні.

За даними Військово-морських сил США, авіаносець USS Gerald R Ford у супроводі трьох есмінців перевозив десятки літаків і понад 4000 військовослужбовців.

Американська військова присутність, що містить понад 14 тисяч військовослужбовців, десяток військових кораблів, атомний швидкісний підводний човен, корабель спеціального призначення та винищувачі F-35, широко розглядається як спроба змусити Мадуро піти з влади.

Але раніше Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі.

Тим часом адміністрація США готова заплатити 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати Ніколаса Мадуро.