Трамп допустил переговоры с венесуэльским диктатором Мадуро

Президент США Дональд Трамп сказал, что может провести переговоры с Николасом Мадуро – лидером Венесуэлы, на которую в последние месяцы американская сторона усилила давление для борьбы с наркоторговлей.

Как пишет "Европейская правда", слова Трампа цитирует Financial Times.

Во время общения с журналистами в воскресенье президент США сказал, что "мы можем провести некоторые переговоры с Мадуро, и посмотрим, как это закончится".

Он добавил, что режим Мадуро "хотел бы поговорить" с Штатами.

Слова Трампа прозвучали в день, когда новейший и самый современный авианосец США прибыл в Карибское море, чтобы усилить и без того значительную военно-морскую группировку в регионе.

По данным Военно-морских сил США, авианосец USS Gerald R Ford в сопровождении трех эсминцев перевозил десятки самолетов и более 4000 военнослужащих.

Американское военное присутствие, включающее более 14 тысяч военнослужащих, десяток военных кораблей, атомную скоростную подводную лодку, корабль специального назначения и истребители F-35, широко рассматривается как попытка заставить Мадуро уйти из власти.

Но ранее Трамп опроверг, что принял решение о ударах по военным объектам в Венесуэле.

Между тем администрация США готова заплатить 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро.