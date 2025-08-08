США пропонують $50 млн за допомогу в арешті лідера Венесуели Мадуро

США оголосили нагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе у затриманні лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це у себе в Х оголосила генпрокурорка США Пем Бонді, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бонді, таким чином США подвоять вже оголошену винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів.

Своєю чергою у пресслужбі Держдепу зазначили, що понад десять років Мадуро очолював картель "Картель де лос Солес", який займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів.

25 липня Міністерство фінансів США внесло "Картель де лос Солес" до списку спеціально визначених глобальних терористичних організацій (SDGT).

"З 2020 року Мадуро придушує демократію та утримує владу у Венесуелі. Мадуро заявив, що переміг на президентських виборах у Венесуелі 28 липня 2024 року, але не надав жодних доказів своєї перемоги", – йдеться в заяві.

Сполучені Штати відмовилися визнати Мадуро переможцем виборів 2024 року і не визнають його президентом Венесуели, підкреслили в Держдепі.

Як відомо, США та Європа не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели після виборів у липні 2024 року через масові фальсифікації та жорстоке придушення протестів.

Попередня адміністрація Джо Байдена також запровадила численні санкції проти режиму Мадуро.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа США задіяли стратегію максимального тиску для усунення Мадуро і сформували коаліцію з понад п'ятдесяти країн, яка визнала Хуана Гуайдо, тодішнього главу парламенту Венесуели, законним очільником держави.