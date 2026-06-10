Сейм Польщі не підтримав вотум недовіри главі МВС

Сейм Польщі не підтримав пропозицію про висловлення вотуму недовіри міністру внутрішніх справ та адміністрації Марчину Кервінському.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

За відставку Кервінського проголосували 202 депутати, проти – 232, а одна особа утрималася.

Пропозицію про висловлення вотуму недовіри голові МВС подали депутати опозиційної "Права і справедливості". На думку опозиції, Марчин Кервінський несе політичну відповідальність за низку проблем, пов’язаних із внутрішньою безпекою, функціонуванням служб та ситуацією на кордонах.

Міністр відкидав звинувачення, переконуючи, що вони містять неправдиву інформацію. Він також підкреслював, що це вже друга пропозиція про його відставку, подана "ПіС".

"Це найкраща оцінка того, що я добре виконую свою роботу. Я не знаю такої ситуації, щоб ті, кого переслідує поліція, добре оцінювали поліцію", – говорив раніше Кервінський.

У обґрунтуванні пропозиції депутати опозиції звинувачували міністра, зокрема, у неналежній реакції держави на диверсії на залізниці, хаосі на західному кордоні та помилках служб під час реагування на серію фальшивих тривог щодо публічних осіб.

Торік у Польщі на залізниці були скоєні диверсії. Польща вирішила відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури після цих інцидентів.

Наприкінці листопада суд задовольнив клопотання прокурора і заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі, наступного дня прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.