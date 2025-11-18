Литва закликала ЄС посилити санкції проти Білорусі

Литва на засіданні Ради ЄС із загальних справ 17 листопада порушила питання гібридних атак з боку Білорусі і закликала до посилення санкцій щодо білоруського режиму.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Сигітас Міткус, якого цитує пресслужба литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

В ході засідання він наголосив, що порушення повітряного простору Литви за допомогою контрабандних повітряних куль, що запускаються з території Білорусі, повинні розглядатися як свідома гібридна операція.

"Ми закликаємо чітко назвати дії білоруського режиму гібридною атакою проти держави-члена ЄС і розглянути нові санкції щодо відповідальних білоруських посадових осіб та установ", – сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що Білорусь повинна негайно дозволити зареєстрованим в ЄС вантажним автомобілям повернутися на територію ЄС.

"Дії Білорусі неприпустимі, вони дискримінують підприємства ЄС і призводять до додаткових фінансових втрат", – резюмував Міткус.

Через використання метеорологічних куль для перевезення контрабандних сигарет, що запускаються з Білорусі, Литва кілька разів була змушена зупиняти роботу аеропортів.

Керівництво країни називає це гібридною атакою Білорусі. Такі дії Мінська засудили керівники ЄС, а підтримку Литві висловив НАТО.

17 листопада у Литві проходила масштабна операція, в ході якої об'єднані сили правоохоронних органів провели заходи щодо запобігання переправленню контрабанди з Білорусі на повітряних кулях.

Після серії інцидентів з метеокулями Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.