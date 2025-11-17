У Литві розгорнули масштабну операцію проти контрабанди метеокулями

У Литві у понеділок, 17 листопада, проходила масштабна операція, в ході якої об'єднані сили правоохоронних органів провели заходи щодо запобігання переправленню контрабанди з Білорусі до Литви на повітряних кулях і встановлення осіб, причетних до цього.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

Представник литовської Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс розповів, що в ході операції було затримано чотирьох осіб, але кількість затриманих буде збільшуватися.

В операції взяли участь понад 100 співробітників правоохоронних органів, які провели понад 30 обшуків у Вільнюському та Друскінінкайському самоврядуванні, Варенському та Шальчінінкському районах, а також провели інші заходи.

"Я радий, що зміцнення оперативно-розшукової діяльності та тісна взаємодія правоохоронних органів дають відмінні результати. Це чіткий сигнал організаторам і пособникам контрабанди. Наша стратегічна мета – зробити цю злочинну діяльність не тільки нерентабельною, але й огидною", – сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

В ході цієї операції було виявлено десятки GPS-навігаторів, а також засоби зв'язку та мобільні пристрої, призначені для перевезення контрабанди зазначеним повітряним маршрутом.

В ході обшуків співробітники поліції також виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотики, контрабандні сигарети, автомобілі, що використовувалися для скоєння злочинів, та інші засоби.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.