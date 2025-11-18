Очільник МЗС Естонії у США закликав до сильнішої реакції на "гібридну війну" РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на засіданні Гельсінської комісії Конгресу США заявив, що Захід повинен відповісти на все більш агресивну гібридну війну Росії силою і єдністю.

Його слова цитує ERR, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що як і багато інших союзників НАТО, Естонія в останні роки відчула на собі, як "Росія посилює свою гібридну війну проти Заходу".

Він навів як приклади присутність трьох російських винищувачів в естонському повітряному просторі 19 вересня цього року, діяльність російських військових кораблів і винищувачів, що супроводжують кораблі резервного флоту в Балтійському морі та глушіння GPS.

"Ці інциденти є частиною більш широкої схеми, в рамках якої Росія порушувала повітряний простір союзників НАТО, здійснювала акти саботажу та вандалізму, підпалювала, втручалася у вибори, організовувала кібератаки та дезінформаційні кампанії, а також використовувала міграційний тиск", – заявив він.

Глава МЗС Естонії наголосив, що ворожість Росії не знає меж, а відтак припустив, що "гібридні атаки Росії стануть лише частішими і все більш зухвалими".

Відтак він наголосив, що на кожну російську провокацію "Захід повинен продовжувати реагувати ще більш рішуче та згуртовано".

Зазначимо, міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе заявила, що гібридна війна РФ проти Європи є новою нормою, але жодні російські погрози не повинні залякати ЄС і завадити підтримці України.

А президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після того, як Росія почала вести гібридну війну в Європі – межа між війною й миром "стала розмитою".