Данська міністерка: погрози РФ не повинні завадити нам підтримувати Україну

Гібридна війна РФ проти Європи є новою нормою, але жодні російські погрози не повинні залякати ЄС і завадити підтримці України.

Про це заявила міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає "Європейська правда".

За її словами, важливо пам'ятати, що Європейський Союз в цілому опинився в ситуації, коли йде гібридна війна з Росією, і будь-яка з країн може опинитися під загрозою в будь-який день у різних випадках.

Зокрема, Лосе згадала про інциденти з безпілотниками у повітряному просторі своєї країни.

"Тож, якщо чесно, я думаю, що це нова норма, і ми не повинні дозволяти будь-яким випадкам, коли ми зазнаємо удару російської гібридної війни, загрожувати нам і змушувати відмовлятися від фактичної підтримки України", – заявила міністерка.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Зокрема, 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа.

Французька прокуратура розпочала розслідування після того, як дрон пролетів над поліцейською дільницею в Мюлузі, департамент Верхній Рейн, та залізничною станцією, де знаходився важкий поїзд, що перевозив танки Leclerc.

Писали, що Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.