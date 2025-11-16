Укр Рус Eng

Президент Фінляндії: межа між війною і миром стала розмитою

Новини — Неділя, 16 листопада 2025, 09:50 — Уляна Кричковська

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після того, як Росія почала вести гібридну війну в Європі – межа між війною й миром "стала розмитою".

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press, пише "Європейська правда".

Як відомо, наразі багато європейських країн зіштовхуються із вторгненнями російських дронів, а також винищувачів.

За словами Стубба, Росія веде не тільки війну в Україні, але й гібридну війну в Європі.

"Межа між війною і миром стала розмитою", – сказав він.

Президент Фінляндії наголосив, що Росія намагається дестабілізувати Європу і "спричинити хаос і паніку" за допомогою атак, включно із підпалами, вандалізмом і пропагандою.

Він впевнений, що спосіб боротьби з цими загрозами – "бути фіном".

"Іншими словами, бути спокійним, врівноваженим, зібраним", – додав Стубб.

Зазначимо, у Бельгії за останній час сталась ціла серія інцидентів з присутністю невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами, що у тому числі зірвало роботу аеропортів. 

А в Франції ведуть розслідування щодо стеження невідомого БпЛА за колоною танків Leclerc. Також 13 листопада писали, що біля французького оборонного заводу Eurenco вдруге за останні три дні помітили невідомий безпілотник

Фінляндія Війна з РФ Росія
