Президент Фінляндії: межа між війною і миром стала розмитою

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після того, як Росія почала вести гібридну війну в Європі – межа між війною й миром "стала розмитою".

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press, пише "Європейська правда".

Як відомо, наразі багато європейських країн зіштовхуються із вторгненнями російських дронів, а також винищувачів.

За словами Стубба, Росія веде не тільки війну в Україні, але й гібридну війну в Європі.

"Межа між війною і миром стала розмитою", – сказав він.

Президент Фінляндії наголосив, що Росія намагається дестабілізувати Європу і "спричинити хаос і паніку" за допомогою атак, включно із підпалами, вандалізмом і пропагандою.

Він впевнений, що спосіб боротьби з цими загрозами – "бути фіном".

"Іншими словами, бути спокійним, врівноваженим, зібраним", – додав Стубб.

Зазначимо, у Бельгії за останній час сталась ціла серія інцидентів з присутністю невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами, що у тому числі зірвало роботу аеропортів.

А в Франції ведуть розслідування щодо стеження невідомого БпЛА за колоною танків Leclerc. Також 13 листопада писали, що біля французького оборонного заводу Eurenco вдруге за останні три дні помітили невідомий безпілотник.