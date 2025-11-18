Глава МИД Эстонии в США призвал к более сильной реакции на "гибридную войну" РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США заявил, что Запад должен ответить на все более агрессивную гибридную войну России силой и единством.

Его слова цитирует ERR, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что, как и многие другие союзники НАТО, Эстония в последние годы ощутила на себе, как "Россия усиливает свою гибридную войну против Запада".

Он привел в качестве примеров присутствие трех российских истребителей в эстонском воздушном пространстве 19 сентября этого года, деятельность российских военных кораблей и истребителей, сопровождающих корабли резервного флота в Балтийском море, и глушение GPS.

"Эти инциденты являются частью более широкой схемы, в рамках которой Россия нарушала воздушное пространство союзников НАТО, совершала акты саботажа и вандализма, поджигала, вмешивалась в выборы, организовывала кибератаки и дезинформационные кампании, а также использовала миграционное давление", – заявил он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что враждебность России не знает границ, и поэтому предположил, что "гибридные атаки России станут только чаще и все более дерзкими".

Поэтому он подчеркнул, что на каждую российскую провокацию "Запад должен продолжать реагировать еще более решительно и сплоченно".

Отметим, министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заявила, что гибридная война РФ против Европы является новой нормой, но никакие российские угрозы не должны запугать ЕС и помешать поддержке Украины.

А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после того, как Россия начала вести гибридную войну в Европе, граница между войной и миром "стала размытой".