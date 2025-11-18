Зеленський у Франції зустрівся з рибалками, що передають Україні сітки для захисту від дронів

Під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський зустрівся з групою французьких рибалок, які передають в Україну старі сітки для облаштування захисту від дронів у прифронтових містах.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Зеленський зустрівся у посольстві України з представниками асоціації Kernic Solidarites і Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які системно передають рибальські сітки в Україну для захисту від дрібних безпілотників, якими російські військові полюють на техніку, цивільні авто і людей у прифронтових містах.

"Я нещодавно був у Херсоні, на півдні... Ваші сітки нам дуже допомагають. Я хочу подякувати звичайним людям, які надзвичайно тепло нас підтримують та допомагають. Ваші сітки рятують життя", – сказав президент України.

Представники ініціативи зі свого боку зазначили, що для них рибальські сітки "невичерпний ресурс, доки існує риба у Бретані", тож така допомога продовжиться.

Асоціація Kernic Solidarités у департаменті Фіністер регіону Бретань з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні. Одним з напрямків її діяльності стала ініціатива з передачі використаних риболовецьких сіток для спорудження антидронових коридорів.

Спільно з Комітетом рибалок міста Роскофф, який об’єднує місцевих мореплавців і підприємства з вилову риби, вже вдалося зібрати кількадесят тонн відпрацьованих сіток зі спеціального волокна, які підходять саме для такого захисту.

Перші партії таких сіток – понад 100 кілометрів кожна – у координації з українським посольством вже привезли у Херсон і Запоріжжя.

Нагадаємо, під час візиту до Франції 17 листопада підписали декларацію про наміри співпраці в оборонній сфері. Серед іншого, документ передбачає купівлю Україною до 100 французьких винищувачів Rafale, систем ППО SAMP-T та іншого важливого озброєння.