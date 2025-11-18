Зеленский во Франции встретился с рыбаками, передающими Украине сети для защиты от дронов

Во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой французских рыбаков, которые передают в Украину старые сети для обустройства защиты от дронов в прифронтовых городах.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".

Зеленский встретился в посольстве Украины с представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции, которые системно передают рыболовные сети в Украину для защиты от мелких беспилотников, которыми российские военные "охотятся" на технику, гражданские авто и людей в прифронтовых городах.

"Я недавно был в Херсоне, на юге... Ваши сети нам очень помогают. Я хочу поблагодарить обычных людей, которые очень тепло нас поддерживают и помогают. Ваши сетки спасают жизни", – сказал президент Украины.

Представители инициативы со своей стороны отметили, что для них рыболовные сети – "неисчерпаемый ресурс, пока существует рыба в Бретани", поэтому такая помощь продолжится.

Ассоциация Kernic Solidarités в департаменте Финистер региона Бретань с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине. Одним из направлений ее деятельности стала инициатива по передаче использованных рыболовецких сетей для сооружения антидроновых коридоров.

Совместно с Комитетом рыбаков города Роскофф, который объединяет местных мореплавателей и предприятия по вылову рыбы, уже удалось собрать несколько десятков тонн отработанных сетей из специального волокна, которые подходят именно для такой защиты.

Первые партии таких сетей – более 100 километров каждая – в координации с украинским посольством уже привезли в Херсон и Запорожье.

Напомним, во время визита во Францию 17 ноября подписали декларацию о намерениях сотрудничества в оборонной сфере. Среди прочего, документ предусматривает покупку Украиной до 100 французских истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T и другого важного вооружения.