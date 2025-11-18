Рекордное количество людей в Германии не имеет постоянного жилья

В Германии рекордное количество людей – 1,03 миллиона по состоянию на 2024 год – не имеет постоянного жилья, из них примерно четверть – это дети и подростки.

Такие данные от ассоциации BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), которая помогает бездомным, приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По классификации BAG W, лица без постоянного места жительства – это те, кто не имеет договора аренды и не владеет недвижимостью.

Они живут в приютах для беженцев, других социальных учреждениях, у друзей или родственников. А бездомными считаются те, кто не имеет никакого жилья и вынужден ночевать на улице.

В ассоциации отметили, что около 56 тысяч человек в 2024 году были бездомными.

В 2023 году в первую категорию входили 928 тысяч человек, во вторую – 54 тысячи. Примерно 80% лиц без жилья не имеют гражданства Германии. Из них 55 тысяч – граждане стран Европейского Союза.

Чаще всего к отсутствию постоянного жилья в 2024 году приводили задолженность за арендную плату и коммунальные услуги, конфликты с соседями, развод или расставание с партнером, а также переезд.

Власти Германии обязаны предоставлять временное убежище тем, кто остался без крыши над головой. Но многие предпочитают оказаться на улице, поскольку приюты часто не могут гарантировать конфиденциальность и безопасность.

"Отсутствие жилья в Германии достигло рекордного уровня, и конца этому не видно. Причины хорошо известны: нехватка доступного жилья, бедность и угрожающее сокращение финансирования системы социального обеспечения. Если политики и общество не примут решительных мер, еще больше людей потеряют жилье", – заявила глава BAG W Сюзанне Гаманн.

В конце апреля 2024 года правительство Германии впервые опубликовало национальный план действий, направленный на полное преодоление проблемы отсутствия жилья до 2030 года.

Документ, в частности, предусматривал государственное финансирование строительства социального жилья, борьбу с дискриминацией на рынке недвижимости, а также помощь в доступе к страхованию и консультациям.

Напомним, летом правительство Великобритании решило отменить 200-летний закон о бродяжничестве, который объявил ночевку на улице уголовным преступлением и сейчас влияет на бездомных в Англии и Уэльсе.

А в 2018 году в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах.