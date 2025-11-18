ЗМІ: польська поліція ініціювала зняття імунітету з лідера ультраправих

Польська поліція ініціювала зняття депутатської недоторканності зі співлідера ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена – через фаєр на Марші незалежності у Варшаві всупереч забороні.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, поліція Варшави – як і очікувалося – запустила процедуру для зняття депутатського імунітету з Менцена за фаєр на Марші незалежності 11 листопада цього року, попри заборону використання піротехніки.

Спершу клопотання пройде перегляд в управлінні нацполіції – аби переконатися, що зібраних доказів достатньо для того, щоб наполягати на притягненні політика до відповідальності.

У разі "зеленого світла" на цьому рівні клопотання передадуть на розгляд спікера Сейму.

Нагадаємо, Марші незалежності 11 листопада зібрав 100 тисяч або більше учасників, включно з президентом Каролем Навроцьким та лідером опозиційної "Право і справедливість" Ярославом Качинським.

Деякі учасники ходи принесли плакати з відверто антиурядовими гаслами, на зразок "Сьогодні Польща вимагає: поверніть Туска до Берліна" та іншими образливими висловами. Багато учасників, включно з Менценом, проігнорували заборону на піротехніку. Проте в цілому подія минула без інцидентів.