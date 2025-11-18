СМИ: польская полиция инициировала снятие иммунитета с лидера ультраправых

Польская полиция инициировала снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена – из-за фаера на Марше независимости в Варшаве вопреки запрету.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По информации издания, полиция Варшавы – как и ожидалось – запустила процедуру для снятия депутатского иммунитета с Менцена за файер на Марше независимости 11 ноября этого года, несмотря на запрет использования пиротехники.

Сначала ходатайство пройдет просмотр в управлении нацполиции – чтобы убедиться, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы настаивать на привлечении политика к ответственности.

В случае "зеленого света" на этом уровне ходатайство передадут на рассмотрение спикера Сейма.

Напомним, Марш независимости 11 ноября собрал 100 тысяч или более участников, включая президента Кароля Навроцкого и лидера оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Некоторые участники шествия принесли плакаты с откровенно антиправительственными лозунгами, вроде "Сегодня Польша требует: верните Туска в Берлин" и другими оскорбительными высказываниями. Многие участники, включая Менценом, проигнорировали запрет на пиротехнику. Однако в целом событие прошло без инцидентов.