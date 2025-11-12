ЗМІ: лідеру ультраправої польської партії загрожує зняття імунітету за фаєр на Марші незалежності

Лідеру ультраправої "Конфедерації" Славоміру Менцену загрожує зняття імунітету за те, що він під час Маршу незалежності у Варшаві запалив фаєр, попри заборону.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, поліція готує клопотання щодо зняття депутатського імунітету зі Славоміра Менцена для притягнення його до відповідальності за фаєр, запалений під час ходи до Дня незалежності Польщі у центрі Варшави. Клопотання може бути внесене до Сейму за кілька днів.

Попри загальну заборону на використання піротехніки, цей припис порушили десятки осіб.

У поліції збирають фото, відео та свідчення щодо усіх таких порушників та збираються притягувати їх до відповідальності.

Нагадаємо, Марші незалежності 11 листопада зібрав 100 тисяч або більше учасників, включно з президентом Каролем Навроцьким та лідером опозиційної "Право і справедливість" Ярославом Качинським.

Деякі учасники ходи принесли плакати з відверто антиурядовими гаслами, на зразок "Сьогодні Польща вимагає: поверніть Туска до Берліна" та іншими образливими висловами. Подія минула без інцидентів.

Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував привітання з нагоди Дня незалежності Польщі.