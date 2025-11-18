Зеленський в Іспанії зустрівся з представниками оборонних компаній – обговорили спільні проєкти

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Мадрида взяв участь в іспансько-українській технологічній зустрічі, присвяченій розвитку оборонної співпраці.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує "Європейська правда".

Зустріч відбулася на підприємстві Indra Group за участю міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес.

Представники іспанських оборонних підприємств продемонстрували техніку, яку вони виробляють: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення і боєприпаси.

Виробники розповіли про свої розробки, виробничі спроможності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики.

Під час зустрічі обговорили потенційну оборонну співпрацю та спільні проєкти. Президент наголосив, що Україна зацікавлена в такому співробітництві з Іспанією.

"Говоритиму з прем’єр-міністром Санчесом про те, як зміцнити нашу оборону й нашу промисловість – України та Іспанії. Чим більше двосторонніх зв’язків з державами Євросоюзу, тим більше інтегрованості з Європою", – наголосив Зеленський.

Раніше, коментуючи свій візит до Іспанії, Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, щоб зустріч із премʼєр-міністром Педро Санчесом "принесла домовленості, які дадуть нам більше сили".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що допомога Україні з боку його країни цьогоріч сягне близько мільярда євро.