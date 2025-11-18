Президент Владимир Зеленский во время визита в Мадрид принял участие в испанско-украинской технологической встрече, посвященной развитию оборонного сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует "Европейская правда".

Встреча состоялась на предприятии Indra Group с участием министра обороны Испании Маргариты Роблес.

Представители испанских оборонных предприятий продемонстрировали технику, которую они производят: противодроновые системы, турели, воздушные и наземные дроны, радары дальнего обнаружения и боеприпасы.

Производители рассказали о своих разработках, производственных возможностях, возможностях применения вооружения и его технических характеристиках.

Во время встречи обсудили потенциальное оборонное сотрудничество и совместные проекты. Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в таком сотрудничестве с Испанией.

"Буду говорить с премьер-министром Санчесом о том, как укрепить нашу оборону и нашу промышленность – Украины и Испании. Чем больше двусторонних связей с государствами Евросоюза, тем больше интегрированности с Европой", – подчеркнул Зеленский.

Ранее, комментируя свой визит в Испанию, Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что помощь Украине со стороны его страны в этом году составит около миллиарда евро.