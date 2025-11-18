Додон хоче зупинки офіційних відносин з Україною через корупційний скандал 

Лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон закликав до призупинення відносин з українською владою після корупційного скандалу в "Енергоатомі".

Про це Додон написав у вівторок на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

За словами проросійського молдовського політика, "весь світ дізнався про те, що, прикриваючись війною, керівництво України обкрадало населення".

Він додав, що за останні роки Молдова прийняла сотні тисяч біженців з України, а через Молдову продовжують проходити гуманітарні вантажі, призначені для України.

"Вважаю, що в ситуації, що склалася, необхідно дати оцінку фактам корупції в Україні, а до повного з'ясування обставин і завершення розслідування – припинити будь-які форми взаємодії з нинішнім керівництвом України", – написав Додон.

Він додав, що від президентки Маї Санду "не варто очікувати будь-якого засудження того, що відбувається, оскільки вона керує Молдовою, дотримуючись тих самих інструкцій, що й Володимир Зеленський".

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

