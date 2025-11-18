Додон хочет прекращения официальных отношений с Украиной из-за коррупционного скандала

Лидер молдавских социалистов, бывший президент страны Игорь Додон призвал к приостановке отношений с украинской властью после коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Об этом Додон написал во вторник на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам пророссийского молдавского политика, "весь мир узнал о том, что, прикрываясь войной, руководство Украины обворовывало население".

Он добавил, что за последние годы Молдова приняла сотни тысяч беженцев из Украины, а через Молдову продолжают проходить гуманитарные грузы, предназначенные для Украины.

"Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции в Украине, а до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины", – написал Додон.

Он добавил, что от президента Маи Санду "не стоит ожидать какого-либо осуждения происходящего, поскольку она руководит Молдовой, следуя тем же инструкциям, что и Владимир Зеленский".

Напомним, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

