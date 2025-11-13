Домбровскіс: корупційний скандал довів, що антикорупційна система України дає результати

Розкриття корупційної схеми, до якої були залучені українські високопосадовці, можна розглядати як скандал, але з іншого боку – як ознаку того, що антикорупційні органи України ефективно працюють.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс по завершенню першого дня засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 13 листопада.

Корупційний скандал можна розглядати як свідчення роботи антикорупційної системи в Україні, вважають у Єврокомісії.

"З одного боку, можна розглядати це як великий корупційний скандал. З іншого боку, це також можна сприймати як доказ того, що антикорупційна система в Україні насправді дає результати і що українські антикорупційні органи спроможні розглядати корупційні справи, включно на найвищому рівні", – заявив "ЄвроПравді" Домбровскіс.

Він підкреслив, що ЄС "дуже серйозно" ставиться до питання боротьби з корупцією в Україні.

"Наша фінансова підтримка… завжди пов’язана з умовами, що стосуються антикорупційних заходів. Фактично вся антикорупційна інституційна система в Україні розвивалася у тісному зв’язку з цією фінансовою підтримкою з боку ЄС, а також МВФ", – нагадав єврокомісар.

Домбровскіс додав, що "це питання також посідає дуже важливе місце у нашому порядку денному в контексті шляху України до вступу до Європейського Союзу".

Нагадаємо, 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Германа Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Однак міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.

Тим часом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.