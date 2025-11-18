Як Трамп руйнує політичну спадщину правих і чи є шанс на розворот

Минулого місяця був столітній ювілей народження "залізної леді" Маргарет Тетчер, який пройшов на диво непоміченим.

Прихильниця вільних людей і вільних ринків, Тетчер була політичним гігантом по обидва боки Атлантики, очолюючи торі протягом 15 років і займаючи посаду прем’єр-міністерки Сполученого Королівства з 1979 по 1990 рік.

Те, що сьогодні її маргіналізують, є ще одним нагадуванням про те, наскільки далеко відійшла політична правиця, ігноруючи не лише її спадщину, а й спадщину її американського сучасника, Рональда Рейгана.

Про те, як змінюється Республіканська партія в США в часи президентства Дональда Трампа і чи можна її врятувати, читайте в колонці директора з досліджень економічної політики Американського інституту підприємництва Майкла Стрейна. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки впевнений, що Тетчер і Рейган були б обурені пропозицією президента США Дональда Трампа надіслати домогосподарствам чеки на 2 тисячі доларів як відшкодування тарифів для боротьби з високими цінами. Майкл Стрейн впевнений, що вони були б обурені і самими тарифами проти інших країн, які ввів чинний американський президент.

"Якщо Тетчер і Рейган протистояли Радянському Союзу, то нинішня Республіканська партія значною мірою стала ізоляціоністською, а деякі представники правого флангу захоплюються диктатором у Кремлі", – пише директор з досліджень економічної політики Американського інституту підприємництва.

Та, на його думку, відмінності сягають глибше за політику.

Якщо Трамп давно розглядає американців як жертв, безпорадних перед економічними змінами, що нав’язуються ворожими елітами, то Тетчер відстоювала індивідуальні здібності та відповідальність.

Як вона пояснювала у промові 1975 року: "Ми повинні будувати суспільство, в якому кожен громадянин може реалізувати свій повний потенціал – як для власної користі, так і для спільноти загалом; суспільство, в якому оригінальність, майстерність, енергія та ощадливість винагороджуються; у якому ми заохочуємо, а не стримуємо різноманітність і багатство людської природи".

Вона також завжди поводилася з гідністю та стриманістю, як і Рейган, який настільки ретельно оберігав гідність своєї посади.

Гідність, стриманість та серйозність мають значення в демократії, наголошує Майкл Стрейн.

За його словами, обрані лідери, які відмовляються від цього, втрачають довіру тих, хто не є їхнім електоратом. Країні стає важче об’єднатися перед лицем труднощів.

Натомість, директор з досліджень економічної політики зазначає, що наразі в Трамп тільки сприяє розпаду публічної гідності в США та огрубінню політичного дискурсу.

Під керівництвом Трампа його рух MAGA ("Зробімо Америку знову великою") став каналом, через який деякі з найпотворніших політичних сил намагаються прорватися в мейнстрим.

Недавнє інтерв’ю Такера Карлсона з Ніком Фуентесом (заперечувачем Голокосту, прихильником Гітлера, білонаціоналістичним, антиліберальним інфлюенсером MAGA) є тому прикладом. Карлсон, який часто застосовує агресивний стиль у розмовах з опонентами, цього разу не заперечив жахливих і небезпечних поглядів свого співрозмовника. І це був не перший випадок, коли Карлсон просував антисемітизм.

Чи отримають Карлсони правого флангу більше впливу, коли Трамп зійде зі сцени?

Автор колонки бачить і світлий промінь у темряві, що огорнула Республіканську партію. Він зазначає, що в партії назріває дискусія "про роль уряду" та про "засади", на яких він тримається.

"Ті з нас, хто цінує спадщину Тетчер і Рейгана, мають у цій боротьбі чимало поставленого на карту – як і всі американці та, зрештою, увесь світ", – резюмує директор з досліджень економічної політики Американського інституту підприємництва.

