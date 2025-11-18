Как Трамп разрушает политическое наследие правых и есть ли шанс на разворот

В прошлом месяце был столетний юбилей со дня рождения "железной леди" Маргарет Тэтчер, который прошел на удивление незамеченным.

Сторонница свободных людей и свободных рынков, Тэтчер была политическим гигантом по обе стороны Атлантики, возглавляя тори в течение 15 лет и занимая пост премьер-министра Соединенного Королевства с 1979 по 1990 год.

То, что сегодня ее маргинализируют, является еще одним напоминанием о том, как далеко ушли правый политические силы, игнорируя не только ее наследие, но и наследие ее американского современника, Рональда Рейгана.

О том, как меняется Республиканская партия в США во времена президентства Дональда Трампа и можно ли ее спасти, читайте в колонке директора по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства Майкла Стрейна После Трампа и MAGA: смогут ли республиканцы вернуться к своим ценностям. Далее – ее краткое изложение.

Автор колонки уверен, что Тэтчер и Рейган были бы возмущены предложением президента США Дональда Трампа отправить домохозяйствам чеки на 2 тысячи долларов в качестве компенсации тарифов для борьбы с высокими ценами. Майкл Стрейн уверен, что они были бы возмущены и самими тарифами против других стран, которые ввел действующий американский президент.

"Если Тэтчер и Рейган противостояли Советскому Союзу, то нынешняя Республиканская партия в значительной степени стала изоляционистской, а некоторые представители правого фланга восхищаются диктатором в Кремле", – пишет директор по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства.

Но, по его мнению, различия уходят глубже политики.

Если Трамп давно рассматривает американцев как жертв, беспомощных перед экономическими изменениями, навязываемыми враждебными элитами, то Тэтчер отстаивала индивидуальные способности и ответственность.

Как она объясняла в речи 1975 года: "Мы должны строить общество, в котором каждый гражданин может реализовать свой полный потенциал – как для собственной пользы, так и для общества в целом; общество, в котором оригинальность, мастерство, энергия и бережливость вознаграждаются; в котором мы поощряем, а не сдерживаем разнообразие и богатство человеческой природы".

Она также всегда вела себя с достоинством и сдержанностью, как и Рейган, который так тщательно оберегал достоинство своей должности.

Достоинство, сдержанность и серьезность имеют значение в демократии, отмечает Майкл Стрейн.

По его словам, избранные лидеры, которые отказываются от этого, теряют доверие тех, кто не является их электоратом. Стране становится труднее объединиться перед лицом трудностей.

Вместо этого, директор по исследованиям экономической политики отмечает, что в настоящее время Трамп только способствует распаду публичного достоинства в США и огрублению политического дискурса.

Под руководством Трампа его движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой") стало каналом, через который некоторые из самых уродливых политических сил пытаются прорваться в мейнстрим.

Недавнее интервью Такера Карлсона с Ником Фуэнтесом (отрицателем Холокоста, сторонником Гитлера, белонационалистическим, антилиберальным инфлюенсером MAGA) является тому примером. Карлсон, который часто применяет агрессивный стиль в разговорах с оппонентами, на этот раз не опроверг ужасные и опасные взгляды своего собеседника. И это был не первый случай, когда Карлсон продвигал антисемитизм.

Получат ли Карлсоны правого фланга больше влияния, когда Трамп сойдет со сцены?

Автор колонки видит и светлый луч в темноте, окутавшей Республиканскую партию. Он отмечает, что в партии назревает дискуссия "о роли правительства" и о "принципах", на которых оно держится.

"Те из нас, кто ценит наследие Тэтчер и Рейгана, имеют в этой борьбе немало поставленного на карту – как и все американцы и, в конечном счете, весь мир", – резюмирует директор по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства.

