Польща анулювала дипломатичний паспорт ексміністра, який ховається в Угорщині

Дипломатичний паспорт колишнього міністра юстиції та генерального прокурора Польщі Збігнева Зьобро, проти якого на батьківщині відкрили кримінальне провадження, був анульований.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав віцепремʼєр і очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

У короткому повідомленні Сікорський сказав, що на вимогу Національної прокуратури Польщі "анулював дипломатичний паспорт Збігнєва З.".

Раніше прокуратура Польщі оголосила недійсними дипломатичний і цивільний паспорти опозиційного депутата-втікача Марчина Романовського, щоб запобігти його втечі з Шенгенської зони.

Минулої п’ятниці Сейм Польщі зняв зі Збігнева Зьобро депутатський імунітет у зв’язку з розслідуванням щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості, а також дав згоду на його потенційний арешт.

Посадовець кілька тижнів перебуває в Угорщині. Він заперечує твердження про його "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито.

