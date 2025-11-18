Польща анулювала дипломатичний паспорт ексміністра, який ховається в Угорщині
Дипломатичний паспорт колишнього міністра юстиції та генерального прокурора Польщі Збігнева Зьобро, проти якого на батьківщині відкрили кримінальне провадження, був анульований.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав віцепремʼєр і очільник польського МЗС Радослав Сікорський.
У короткому повідомленні Сікорський сказав, що на вимогу Національної прокуратури Польщі "анулював дипломатичний паспорт Збігнєва З.".
Раніше прокуратура Польщі оголосила недійсними дипломатичний і цивільний паспорти опозиційного депутата-втікача Марчина Романовського, щоб запобігти його втечі з Шенгенської зони.
Минулої п’ятниці Сейм Польщі зняв зі Збігнева Зьобро депутатський імунітет у зв’язку з розслідуванням щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості, а також дав згоду на його потенційний арешт.
Посадовець кілька тижнів перебуває в Угорщині. Він заперечує твердження про його "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито.
Читайте детальніше на цю тему: В гостях у Орбана: як Угорщина стала притулком для розшукуваних політиків з Польщі.