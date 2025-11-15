Польща анулювала паспорти депутата, який ховається від правосуддя в Угорщині

Прокуратура Польщі оголосила недійсними два паспорти опозиційного депутата-втікача Марчина Романовського – дипломатичний і цивільний – щоб запобігти його втечі з Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Марчин Романовський зізнався, що отримав інформацію про анулювання обох паспортів через систему mObywatel.

Романовський, колишній заступник міністра юстиції та депутат від "Права і справедливості", розшукується за європейським ордером на арешт у зв'язку з розслідуванням довкола Фонду справедливості.

Після того, як Романовський втік з країни в Угорщину, прокуратура звернулася з клопотанням про анулювання двох його паспортів до органів, які їх видали – Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ. Один з них – дипломатичний, який Романовський мав на посаді заступника міністра юстиції, а інший – громадянський.

Цю інформацію підтвердив прокурор Пшемислав Новак, речник Національної прокуратури. "Підставою для визнання паспорта недійсним стало клопотання прокурора, який веде слідство, подане на підставі ст. 70 п. 2 п. 11 Закону про паспортні документи (...). Існувала необхідність забезпечити подальший хід розслідування, зокрема, шляхом запобігання або перешкоджання подальшій втечі підозрюваного Марчина Романовського з використанням цього документа, в тому числі запобігання його виїзду за межі Шенгенської зони" – додав він.

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Він опинився серед посадовців попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо їхньої роботи за правління "ПіС". Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також організація голосування поштою в розпал пандемії коронавірусу.

Наприкінці минулого року адвокат Романовського заявив, що уряд Угорщини надав йому притулок, бо польський депутат нібито "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".