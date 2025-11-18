Польша аннулировала дипломатический паспорт экс-министра, который скрывается в Венгрии

Дипломатический паспорт бывшего министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, против которого на родине открыли уголовное производство, был аннулирован.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал вице-премьер и глава польского МИД Радослав Сикорский.

В коротком сообщении Сикорский сказал, что по требованию Национальной прокуратуры Польши "аннулировал дипломатический паспорт Збигнева З.".

Ранее прокуратура Польши объявила недействительными дипломатический и гражданский паспорта оппозиционного депутата-беглеца Марчина Романовского, чтобы предотвратить его побег из Шенгенской зоны.

В прошлую пятницу Сейм Польши снял со Збигнева Зебро депутатский иммунитет в связи с расследованием о возможных злоупотреблениях со средствами Фонда справедливости, а также дал согласие на его потенциальный арест.

Чиновник несколько недель находится в Венгрии. Он отрицает утверждения о его "бегстве из страны", утверждая, что оказался в Венгрии заранее и открыто.

