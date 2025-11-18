У Франції підтвердили загибель людини внаслідок паводку на півдні країни

У Франції підтвердили загибель пенсіонера, який зник під час паводку минулими вихідними у південному департаменті Ардеш.

Про це повідомляє BFMTV/AFP, пише "Європейська правда".

У вівторок рятувальні служби знайшли тіло 76-річного чоловіка, який вважався зниклим з неділі 16 листопада.

"Водолази річкової бригади жандармерії знайшли загиблого на берегах річки Лавзон у комуні Меєс", – повідомили у місцевій префектурі.

Пенсіонер проживав над річкою в одному з селищ громади. Як розповів місцевий мер, чоловік, побачивши підвищення рівня води у потоці, побіг перегнати у безпечне місце свій автомобіль і не встиг. Авто знайшли того ж дня за кілька кілометрів нижче за течією. Чоловіка ще три дні розшукували зусиллями більш як сотні правоохоронців та рятувальників.

На півночі Італії внаслідок зсуву ґрунту минулими вихідними після сильних дощів загинула щонайменш одна людина.

У Португалії внаслідок паводку загинули троє людей.