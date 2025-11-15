Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії, спричинив повені у Британії

Негода, спричинена штормом "Клаудія", забрала життя трьох людей і поранила десятки в Португалії, в той час як у Великій Британії рятувальники організовують евакуацію людей через сильні повені в Уельсі та Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Португалія та деякі райони сусідньої Іспанії вже кілька днів стикаються з екстремальними умовами, спричиненими штормом "Клаудія", який до суботи досягнув деяких районів Британії та Ірландії.

У четвер рятувальники знайшли тіла літньої пари в їхньому затопленому будинку в Фернау-Ферро, що на іншому березі річки Тежу від Лісабона. Вони, очевидно, спали і не змогли втекти, оскільки вода піднялася вночі.

У суботу торнадо накрив Албуфейру на півдні Португалії, повідомили служби з надзвичайних ситуацій.

Кадри, зняті на відстані, показали, що торнадо пошкодив і знищив каравани в кемпінгу, де, за словами регіонального командира цивільного захисту Вітора Ваз Пінту, загинула 85-річна британка.

28 людей були поранені в сусідньому готелі, сказав він, додавши, що двоє з них перебувають у лікарні з серйозними травмами.

У суботній заяві президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив "свою солідарність з родиною загиблої" в Албуфейрі і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Португальська метеорологічна служба IPMA оголосила бурштиновий рівень тривоги для всього Алгарве і районів Бежа і Сетубал – другий за величиною рівень тривоги.

У Великій Британії в суботу сильна повінь вразила місто Монмут і прилеглі райони в південно-східному Уельсі.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу повідомила, що проводить рятувальні роботи, евакуацію та перевірку благополуччя населення.

"Шторм "Клаудія" спричинив значні повені в деяких частинах Уельсу протягом ночі, які продовжують впливати на будинки, підприємства, транспортну та енергетичну інфраструктуру", – заявив речник валлійського уряду.

Аерофотозйомка показала масштабні повені в Монмуті, де вода затопила центр міста і житлові райони після того, як вночі вийшла з берегів річка, що протікає неподалік.

Департамент природних ресурсів Уельсу випустив 11 попереджень про повені, чотири з яких є сильними, а також 17 оповіщень про паводки.

В Англії, згідно з останніми даними Агентства з охорони навколишнього середовища, було оголошено 49 активних попереджень про повені та 134 оповіщення про паводки.

Нагадаємо, у жовтні у французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, внаслідок якого загинула одна людина, а також зазнали значних пошкоджень будинки.

Перед цим у результаті підтоплення болгарського курортного міста Еленіте загинули щонайменше троє людей.