Зсув ґрунту на півночі Італії: чоловік загинув, намагаючись урятувати сусідку
Унаслідок зсуву ґрунту в області Фріулі-Венеція-Джулія на півночі Італії загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Загиблим виявився 32-річний уродженець Німеччини, який тривалий час жив в Італії. За даними місцевих органів влади, він намагався врятувати 83-річну сусідку від зсуву ґрунту, який мав накрити її будинок.
Жінка досі вважається зниклою безвісти.
Щоб витягнути тіло чоловіка, знадобилося 12 годин і залучення рятувальників з усієї півночі Італії за підтримки гелікоптера та кінологічних підрозділів.
Губернатор Фріулі-Венеції-Джулії Массіміліано Федріга висловив співчуття родині загиблого.
Минулої ночі в області випало близько 300 міліметрів опадів, що перевищило прогнози синоптиків і призвело до зсуву ґрунту. Фріулі-Венеція-Джулія оголосила надзвичайний стан у постраждалому регіоні на кордоні зі Словенією.
Нагадаємо, наприкінці літа у Норвегії внаслідок зсуву ґрунту на трасі загинула людина.
У травні обвал гірського льодовика спричинив масштабну повінь у швейцарському селі, що практично знищила його.