Зсув ґрунту на півночі Італії: чоловік загинув, намагаючись урятувати сусідку

Унаслідок зсуву ґрунту в області Фріулі-Венеція-Джулія на півночі Італії загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Загиблим виявився 32-річний уродженець Німеччини, який тривалий час жив в Італії. За даними місцевих органів влади, він намагався врятувати 83-річну сусідку від зсуву ґрунту, який мав накрити її будинок.

Жінка досі вважається зниклою безвісти.

Щоб витягнути тіло чоловіка, знадобилося 12 годин і залучення рятувальників з усієї півночі Італії за підтримки гелікоптера та кінологічних підрозділів.

Губернатор Фріулі-Венеції-Джулії Массіміліано Федріга висловив співчуття родині загиблого.

Минулої ночі в області випало близько 300 міліметрів опадів, що перевищило прогнози синоптиків і призвело до зсуву ґрунту. Фріулі-Венеція-Джулія оголосила надзвичайний стан у постраждалому регіоні на кордоні зі Словенією.

Нагадаємо, наприкінці літа у Норвегії внаслідок зсуву ґрунту на трасі загинула людина.

У травні обвал гірського льодовика спричинив масштабну повінь у швейцарському селі, що практично знищила його.