Во Франции подтвердили гибель человека в результате паводка на юге страны

Во Франции подтвердили гибель пенсионера, который исчез во время паводка в минувшие выходные в южном департаменте Ардеш.

Об этом сообщает BFMTV/AFP, пишет "Европейская правда".

Во вторник спасательные службы нашли тело 76-летнего мужчины, который считался пропавшим с воскресенья 16 ноября.

"Водолазы речной бригады жандармерии нашли погибшего на берегах реки Лавзон в коммуне Меес", – сообщили в местной префектуре.

Пенсионер проживал над рекой в одном из поселков общины. Как рассказал местный мэр, мужчина, увидев повышение уровня воды в потоке, побежал перегнать в безопасное место свой автомобиль и не успел. Авто нашли в тот же день в нескольких километрах ниже по течению. Мужчину еще три дня разыскивали усилиями более сотни правоохранителей и спасателей.

На севере Италии в результате оползня в минувшие выходные после сильных дождей погиб по меньшей мере один человек.

В Португалии в результате паводка погибли три человека.