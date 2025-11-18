Фінляндія запозичить 1 млрд євро на оборонні закупівлі через спецпрограму ЄС

Фінляндія вирішила скористатися спеціальною програмою ЄС SAFE для запозичення 1 млрд євро на оборонні потреби.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це оголосив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

У вівторок урядовий комітет з економічної політики ухвалив рішення про запозичення на оборонні потреби країни 1 мільярда євро через програму Євросоюзу SAFE.

Прем’єр зазначив, що кошти будуть використані для оборонних закупівель та для розвитку спроможностей у сфері безпілотних технологій у співпраці з партнерами, зокрема Україною.

"Це рішення покращить умови для фінської оборонної промисловості, а також європейської співпраці в оборонній сфері та спільних закупівель", – зазначив Петтері Орпо.

Також Фінляндія через інструменти ЄС подала запит на додаткові 16 млн євро для покращення моніторингу уздовж свого східного кордону з Росією та у Фінській затоці.

Детально про механізм SAFE читайте у статті 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна.

Читайте також Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.